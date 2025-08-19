قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص
جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك
قرار عاجل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون
نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية
قرار ترامب ضد الإخوان| تحوّل استراتيجي في معركة واشنطن مع الإسلام السياسي.. خبير يعلق
دواك عندي | خناقة سوشيال بين نجم الزمالك وإعلامي بعد سحب أرض النادي بأكتوبر
سحب أرض الزمالك بأكتوبر | مناشدة عاجلة من شيكابالا للرئيس السيسي
اتصال مصري–روسي لبحث التعاون الثنائي وتطورات غزة والأزمات الإقليمية
رياضة

جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك

نفى الإعلامي والصحفي إسلام صادق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ما تم تداوله مؤخرًا من منشور منسوب إليه بشأن مباراة الزمالك وفاركو، والذي جاء فيه أن الزمالك فاز على فاركو وهو في "أضعف حالاته"، مؤكدًا أن المنشور مفبرك ولم يصدر عنه في أي وقت.


وقال صادق في توضيح رسمي:
"لم أكتب هذا المنشور لا في الموسم الماضي ولا منذ صعود فاركو للدوري الممتاز، لأسباب فنية ومهنية بحتة، ولا يمكن أن أصف فوزًا عاديًا بأنه إنجاز."


وأشار إلى أن وصف فريق فاركو بأنه "قوي" غير دقيق، خاصة بعد خسارته بسداسية أمام الأهلي الموسم الماضي، مضيفًا أن الفريق هذا الموسم يُعد من أضعف الفرق فنيًا، نظرًا لرحيل عدد كبير من لاعبيه الأساسيين.


وأكد صادق أن تصريحاته، سواء عبر الإعلام المرئي أو المكتوب، تستند إلى المهنية والموضوعية، وليس لها علاقة بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل من وصفهم بـ"اللجان الإلكترونية" أو "مدّعي الصحافة".

وأضاف:"أحدهم يدّعي أنه صحفي، وكان قد جاءني باكيًا بعد طرده من أحد البرامج، والآخر تلقى سكريبت مدفوع الأجر لإثارة الجدل بإسمي... لكنني ألتزم بقول الحقيقة كما هي."


وشدد على احترامه لجميع الأندية ومسؤوليها، وعلى التزامه بالمعايير القانونية داخل منظومة نادي مودرن سبورت، التي وصفها بأنها "منظومة منضبطة"، رافضًا محاولات الضغط أو التشويه من أي جهة.


واختتم صادق بيانه بالتأكيد على احترامه لحرية الرأي والتعبير، في إطار ما كفلته الجمهورية الجديدة منذ ثورة 30 يونيو، مطالبًا بعدم الانسياق وراء ما تروجه بعض الجهات لتضليل الرأي العام الرياضي.

