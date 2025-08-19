جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك



نفى الإعلامي والصحفي إسلام صادق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ما تم تداوله مؤخرًا من منشور منسوب إليه بشأن مباراة الزمالك وفاركو، والذي جاء فيه أن الزمالك فاز على فاركو وهو في "أضعف حالاته"، مؤكدًا أن المنشور مفبرك ولم يصدر عنه في أي وقت.



وقال صادق في توضيح رسمي:

"لم أكتب هذا المنشور لا في الموسم الماضي ولا منذ صعود فاركو للدوري الممتاز، لأسباب فنية ومهنية بحتة، ولا يمكن أن أصف فوزًا عاديًا بأنه إنجاز."



وأشار إلى أن وصف فريق فاركو بأنه "قوي" غير دقيق، خاصة بعد خسارته بسداسية أمام الأهلي الموسم الماضي، مضيفًا أن الفريق هذا الموسم يُعد من أضعف الفرق فنيًا، نظرًا لرحيل عدد كبير من لاعبيه الأساسيين.



وأكد صادق أن تصريحاته، سواء عبر الإعلام المرئي أو المكتوب، تستند إلى المهنية والموضوعية، وليس لها علاقة بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل من وصفهم بـ"اللجان الإلكترونية" أو "مدّعي الصحافة".

وأضاف:"أحدهم يدّعي أنه صحفي، وكان قد جاءني باكيًا بعد طرده من أحد البرامج، والآخر تلقى سكريبت مدفوع الأجر لإثارة الجدل بإسمي... لكنني ألتزم بقول الحقيقة كما هي."



وشدد على احترامه لجميع الأندية ومسؤوليها، وعلى التزامه بالمعايير القانونية داخل منظومة نادي مودرن سبورت، التي وصفها بأنها "منظومة منضبطة"، رافضًا محاولات الضغط أو التشويه من أي جهة.



واختتم صادق بيانه بالتأكيد على احترامه لحرية الرأي والتعبير، في إطار ما كفلته الجمهورية الجديدة منذ ثورة 30 يونيو، مطالبًا بعدم الانسياق وراء ما تروجه بعض الجهات لتضليل الرأي العام الرياضي.