سحب أرض الزمالك بأكتوبر | مناشدة عاجلة من شيكابالا للرئيس السيسي

ناشد لاعب الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك :فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات.

و تابع :وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا.

و أضاف :وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي.

واختتم :كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم.



قال مصدر بنادي الزمالك إن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر؛ بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المصدر أن هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث.

وأضاف المصدر أن كل الأمور سيتم توضيحها للرأي العام خلال الفترة الحالية، خاصة وأن النادي يمتلك كافة المستندات والموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة التي توضح صحة موقفه.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك دهشته من سرعة تنفيذ قرار سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، خاصة وأن القرار صدر بالأمس بسحب الأرض وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي، بالرغم من أن مثل هذه الأمور تستغرق عدة أسابيع بسبب إجراءات التسليم والتسلم.

وشدد المصدر على أن الزمالك متمسك بحقوقه وحقوق جماهيره، مضيفاً أن كل دقيقة تشهد تطورات جديدة في هذا الملف.