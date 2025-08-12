قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
مؤتمر الإفتاء العاشر.. علماء يدعون لإنشاء نموذج عالمي لـ المفتي الرشيد
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد مع انطلاق البريميرليج
لمواجهة الفتاوى الشاذة.. مؤتمر الإفتاء العالمي: ضوابط صارمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
توك شو

دينا أبو الخير توضح دور الملائكة في حياة المؤمن

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الاستقامة على أمر الله منهج حياة يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى أن هذا الطريق هو السبيل إلى نيل معية الله ورضاه في الدنيا والآخرة.

وأضافت خلال تقيدم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصحابي الجليل سفيان الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز له الإسلام في جملة واحدة لا يحتاج بعدها للسؤال، فقال له: "آمنت بالله ثم استقم"، مؤكدة أن هذا الحديث يلخص الدين كله، حيث يبدأ بالإيمان القلبي الصادق ويتبعه العمل المستقيم الدائم.

وأشارت إلى أن سورة فصلت توضح أن الإيمان لا يكتمل إلا بالاستقامة، وأن الجزاء هو الأمان من الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، مع نزول الملائكة بالبشريات لأهل الطاعة.

ولفتت أبو الخير إلى أن كثيرين لا يدركون مدى ارتباط حياة المؤمن بالملائكة، موضحةً أنهم، يكتبون الحسنات والسيئات، ويحفظون العبد من الشرور، يدعون ويستغفرون للمؤمنين، ويثبتونهم على طريق الحق، ويبشرونهم بالجنة عند الموت.
 

دينا أبو الخير داعية الملائكة

ترشيحاتنا

مؤتمر الإفتاء العالمي

مؤتمر الإفتاء العالمي.. خبراء يناقشون تشريعات ضبط الفتوى في العصر الرقمي

مفتي تونس

مفتي تونس: مصر تقوم بدَور كبير في القضية الفلسطينية.. وستبقى رايتها شامخة عالية

مؤتمر الإفتاء العاشر

علماء مؤتمر الإفتاء العاشر يناقشون تأهيل المفتي لعصر الرقمنة ومواجهة الفتوى الشعبوية

بالصور

4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

