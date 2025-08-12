ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي.. ويطالب بتدخل فيفا ويويفا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اعتراضه الشديد على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بنقل مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة إلى مدينة ميامي الأمريكية، والمقرر إقامتها في 20 ديسمبر 2025.

النادي الملكي أوضح في بيان رسمي أن القرار تم اتخاذه دون التشاور مع الأندية المعنية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إخلالًا بمبدأ المساواة في المنافسة الذي يقوم على تبادل استضافة المباريات بين الفرق، وهو ما قد يمنح أفضلية غير عادلة ويؤثر على نزاهة البطولة.

وطالب ريال مدريد كلًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بالتدخل لمنع إقامة اللقاء خارج الأراضي الإسبانية، مشددًا على أن أي تغيير في نظام المسابقة يجب أن يحظى بموافقة جميع الأندية.

كما كشف النادي عن ثلاث خطوات اتخذها لمواجهة القرار، شملت التواصل مع فيفا لضمان الالتزام بالقوانين الدولية، وحث يويفا على رفض الطلب استنادًا إلى معايير 2018 التي تمنع إقامة المباريات الرسمية المحلية خارج البلد المضيف، إضافة إلى مطالبة المجلس الأعلى للرياضة بعدم إصدار الترخيص اللازم في حال غياب الإجماع.

ويؤكد ريال مدريد أن الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية أمر أساسي للحفاظ على نزاهة المسابقات، محذرًا من أن تنفيذ هذا القرار قد يشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام استثناءات تخدم مصالح غير رياضية.