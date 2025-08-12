قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
مؤتمر الإفتاء العاشر.. علماء يدعون لإنشاء نموذج عالمي لـ المفتي الرشيد
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد مع انطلاق البريميرليج
لمواجهة الفتاوى الشاذة.. مؤتمر الإفتاء العالمي: ضوابط صارمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي.. ويطالب بتدخل فيفا ويويفا

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اعتراضه الشديد على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بنقل مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة إلى مدينة ميامي الأمريكية، والمقرر إقامتها في 20 ديسمبر 2025.

النادي الملكي أوضح في بيان رسمي أن القرار تم اتخاذه دون التشاور مع الأندية المعنية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إخلالًا بمبدأ المساواة في المنافسة الذي يقوم على تبادل استضافة المباريات بين الفرق، وهو ما قد يمنح أفضلية غير عادلة ويؤثر على نزاهة البطولة.

وطالب ريال مدريد كلًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بالتدخل لمنع إقامة اللقاء خارج الأراضي الإسبانية، مشددًا على أن أي تغيير في نظام المسابقة يجب أن يحظى بموافقة جميع الأندية.

كما كشف النادي عن ثلاث خطوات اتخذها لمواجهة القرار، شملت التواصل مع فيفا لضمان الالتزام بالقوانين الدولية، وحث يويفا على رفض الطلب استنادًا إلى معايير 2018 التي تمنع إقامة المباريات الرسمية المحلية خارج البلد المضيف، إضافة إلى مطالبة المجلس الأعلى للرياضة بعدم إصدار الترخيص اللازم في حال غياب الإجماع.

ويؤكد ريال مدريد أن الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية أمر أساسي للحفاظ على نزاهة المسابقات، محذرًا من أن تنفيذ هذا القرار قد يشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام استثناءات تخدم مصالح غير رياضية.

ريال مدريد فياريال برشلونة ميامي

