محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد مع انطلاق البريميرليج

تستعد جماهير كرة القدم العالمية لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب خاص لمباراة ليفربول الافتتاحية أمام بورنموث، المقرر إقامتها مساء الجمعة 15 أغسطس على ملعب "أنفيلد".

النجم المصري محمد صلاح، الذي قاد الريدز للتتويج بلقب النسخة الماضية، يقترب من إضافة رقم جديد إلى مسيرته المبهرة، إذ يستعد لخوض مباراته الـ302 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليقترب أكثر من معادلة رقم الغاني جوردان آيو صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة بالمسابقة (304 مباريات).

ويتصدر الإيفواري كولو توريه هذه القائمة بـ353 مباراة، يليه مواطنه ويلفريد زاها بـ305 مباريات.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الرابع برصيد 301 مباراة، متفوقًا على النيجيري شولا أميوبي صاحب الـ298 مباراة.

على الصعيد الفردي، واصل صلاح هيمنته على الجوائز الفردية، إذ اختارته شبكة "lentedesportiva" كأفضل جناح أيمن في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي أحرز خلاله 29 هدفًا في الدوري، ليتوج بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، معادلًا رقم الأسطورة تييري هنري.

كما أسهم النجم المصري في معادلة ليفربول لرقم مانشستر يونايتد القياسي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين، متفوقًا في سباق "أفضل جناح" على أسماء لامعة مثل بوكايو ساكا ولامين يامال وعثمان ديمبيلي ورودريجو.