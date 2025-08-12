ديمبلي يكشف كواليس التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا

أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن روح الفريق والعمل الجماعي كانا كلمة السر وراء هذا الإنجاز الاستثنائي.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أوضح ديمبلي أن الفريق يسعى هذا الموسم لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية والقارية، مضيفًا: "قدمنا موسمًا رائعًا العام الماضي، وتطور أداء جميع اللاعبين سواء في دوري الأبطال أو الدوري الفرنسي".

وتحدث النجم الفرنسي عن دوره في الفريق، مؤكدًا أن المدرب لويس إنريكي منحه حرية أكبر في الهجوم مع الحفاظ على النسق الهجومي والدفاعي طوال المباراة، بغض النظر عن النتيجة.

واستعاد ديمبلي ذكريات ليلة التتويج أمام إنتر ميلان، قائلًا: "الأجواء كانت لا تُنسى، سيطرنا منذ البداية، وجاء هدف التقدم من عمل جماعي رائع بين فيتينيا وديزيريه وأشرف حكيمي، ثم واصلنا اللعب بنفس الإيقاع حتى صافرة النهاية".

وعن لحظة رفع الكأس، أضاف: "كأس دوري الأبطال ثقيلة، لكنها الأجمل في العالم، وكان حلمًا تحقق بالنسبة لي وبالنسبة للنادي بعد موسم شاق وطويل".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في مباراة مرتقبة تجمع بطل دوري الأبطال مع بطل الدوري الأوروبي، على أن تنطلق صافرتها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.