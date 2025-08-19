دينا أبو الخير تكشف دور الملائكة في حياة المؤمن

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الاستقامة على أمر الله منهج حياة يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى أن هذا الطريق هو السبيل إلى نيل معية الله ورضاه في الدنيا والآخرة.

وأضافت خلال تقيدم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصحابي الجليل سفيان الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز له الإسلام في جملة واحدة لا يحتاج بعدها للسؤال، فقال له: "آمنت بالله ثم استقم"، مؤكدة أن هذا الحديث يلخص الدين كله، حيث يبدأ بالإيمان القلبي الصادق ويتبعه العمل المستقيم الدائم.

وأشارت إلى أن سورة فصلت توضح أن الإيمان لا يكتمل إلا بالاستقامة، وأن الجزاء هو الأمان من الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، مع نزول الملائكة بالبشريات لأهل الطاعة.

ولفتت أبو الخير إلى أن كثيرين لا يدركون مدى ارتباط حياة المؤمن بالملائكة، موضحةً أنهم، يكتبون الحسنات والسيئات، ويحفظون العبد من الشرور، يدعون ويستغفرون للمؤمنين، ويثبتونهم على طريق الحق، ويبشرونهم بالجنة عند الموت.

