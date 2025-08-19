قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير تكشف دور الملائكة في حياة المؤمن

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الاستقامة على أمر الله منهج حياة يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى أن هذا الطريق هو السبيل إلى نيل معية الله ورضاه في الدنيا والآخرة.

وأضافت خلال تقيدم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصحابي الجليل سفيان الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز له الإسلام في جملة واحدة لا يحتاج بعدها للسؤال، فقال له: "آمنت بالله ثم استقم"، مؤكدة أن هذا الحديث يلخص الدين كله، حيث يبدأ بالإيمان القلبي الصادق ويتبعه العمل المستقيم الدائم.

وأشارت إلى أن سورة فصلت توضح أن الإيمان لا يكتمل إلا بالاستقامة، وأن الجزاء هو الأمان من الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، مع نزول الملائكة بالبشريات لأهل الطاعة.

ولفتت أبو الخير إلى أن كثيرين لا يدركون مدى ارتباط حياة المؤمن بالملائكة، موضحةً أنهم، يكتبون الحسنات والسيئات، ويحفظون العبد من الشرور، يدعون ويستغفرون للمؤمنين، ويثبتونهم على طريق الحق، ويبشرونهم بالجنة عند الموت.
 

دينا أبو الخير داعية الملائكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

ترشيحاتنا

القادة الأوروبيون مع ترامب

القادة الأوروبيون يؤكدون على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ما هي المادة الخامسة من حلف الناتو وعلاقتها بالضمانات الأمنية لأوكرانيا؟

المستشار الألماني فريدريش ميرز

المستشار الألماني: الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات لوقف الحرب الأوكرانية

بالصور

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

كيكة
كيكة
كيكة

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد