أصل الحكاية

الحرب بدأت| رد فعل مفاجئ من زوجة النني الأولى بعد زواجه.. ماذا حدث؟

محمد النني وزوجته الثانية
محمد النني وزوجته الثانية
أحمد أيمن

يبدو أن صور الزيجة الجديدة للاعب محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، قد أثار حفيظة زوجته الأولى التي بدأت الحرب على السوشيال ميديا.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن الساعات القليلة الماضية قد شهدت تداول صور زواج النني من البلوجر حنان المغربية في الإمارات، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل.

يذكر أن محمد النني قد انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي، العام الماضي، قادما من أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث أعلن النادي الإنجليزي رحيل النني بعد 8 سنوات منذ قدومه من نادي بازل السويسري في يناير 2016.

صور النني وحنان المغربية

الصور، التي نشرتها البلوجر حنان المغربية عبر حسابها على “إنستجرام”، أظهرت تفاصيل زفاف أقيم بطابع مغربي أصيل، حيث تألق العروسان بملابس تقليدية مستوحاة من التراث المغربي، وسط أجواء احتفالية طغى عليها مزيج من الفخامة والأصالة.

الصور المتداولة قديمة وليست حديثة، حيث يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2024.

وبحسب ما كشفت المؤثرة المغربية، فإن الحفل الذي أقيم في المغرب قبل أشهر، ظل بعيدًا عن الأضواء حتى قررت مشاركة لقطاته مؤخرًا، ما أشعل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل بين المباركات والإشادة باللمسة الثقافية المميزة.

محمد النني والبلوجر حنان

بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.

رد فعل زوجة النني الأولى 

شاركت آمال الحناوي الزوجة الأولي لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، متابعيها برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري.

ونشرت آمال الرسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة:"ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين مخيفة جدا للبعض، ومريحة جدا للبعض".

ورغم انتشر العديد من الصور للنني مع زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، إلا أنه لم يعلن حتى الآن انفصاله عن زوجته الأولي والتي لا تزال تحتفظ بصورهم على حسابها على الانستجرام.

وفي سياق آخر، حقق النني اليوم رفقة الجزيرة الإماراتي فوزاً على الشارقة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

