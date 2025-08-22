النني وإبراهيم عادل يقودان تشكيل الجزيرة أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإماراتي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة قوية أمام الشارقة، والمقررة في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهد التشكيل حضور الثنائي المصري محمد النني لاعب الوسط القادم من آرسنال الإنجليزي، والجناح الموهوب إبراهيم عادل المنتقل حديثًا من بيراميدز، ليشكلا إضافة قوية للفريق منذ بداية الموسم.

الجزيرة استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام خورفكان بنتيجة 3-2.

الشارقة بدأ الموسم بانتصار مهم على دبا الفجيرة بنتيجة 3-1.

إدارة الجزيرة عززت الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم عدة صفقات أبرزها:

المصري إبراهيم عادل (بيراميدز).

البرازيليان إيجور سيروتي وويليان روشا لدعم خط الدفاع.

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: ويليان روشا – عبد الله رمضان – ممادو كوليبالي

خط الوسط: محمد النني – محمد ربيع – نبيل فقير

خط الهجوم: إبراهيم عادل – رافيل تاجير – فينيسيوس ميلو

المباراة تمثل تحديًا مهمًا لفريق الجزيرة لتعويض خسارة الجولة الأولى، بينما يسعى الشارقة لمواصلة انطلاقته القوية وحصد النقاط الثلاث.