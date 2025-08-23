قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

محمد النني
محمد النني
ميرنا محمود

أثارت آمال الحناوي الزوجة الأولي لـ محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق الجدل،  برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري. 

ونشرت آمال الحناوي الرسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام كاتبة:ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين مخيفة جدا للبعض، ومريحة جدا للبعض".

علي الجانب الاخر شاركت البلوجر المغربية حنان، صورا من حفل زفافها على اللاعب الدولي محمد النني، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أجواء مغربية تقليدية.. الصور الأولى لزواج محمد النني بالبلوجر حنان | فوشيا
وفاجأت حنان، زوجة لاعب منتخب مصر محمد النني، جمهورها بنشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالتها عقب ظهورها مؤخرًا بشعرها، رغم معرفة الجميع بالتزام النني الديني.

وظهرت حنان في الصور بإطلالة محتشمة ورسالة ضمنية واضحة، وكأنها ترد على الهجوم الأخير برسالة هادئة.

المفاجأة أن الصور جاءت بعد أيام قليلة من تصريحاتها المثيرة عن الحجاب، والتي قالت فيها إنها ستلتزم به من أجل "ربنا مش البشر".. فهل يكون هذا بداية التغيير؟

محمد النني والبلوجر حنان

حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية


بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

على الطريقة المغربية.. البلوجر حنان زوجة محمد النني تنشر صوراً جديدة من حفل زفافهما

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول ط

محمد النني زوجة النني الاول زواج محمد النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

ارتفاع درجات الحرارة

عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد