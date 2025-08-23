زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

أثارت آمال الحناوي الزوجة الأولي لـ محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق الجدل، برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري.

ونشرت آمال الحناوي الرسالة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام كاتبة:ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين مخيفة جدا للبعض، ومريحة جدا للبعض".

علي الجانب الاخر شاركت البلوجر المغربية حنان، صورا من حفل زفافها على اللاعب الدولي محمد النني، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وفاجأت حنان، زوجة لاعب منتخب مصر محمد النني، جمهورها بنشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالتها عقب ظهورها مؤخرًا بشعرها، رغم معرفة الجميع بالتزام النني الديني.

وظهرت حنان في الصور بإطلالة محتشمة ورسالة ضمنية واضحة، وكأنها ترد على الهجوم الأخير برسالة هادئة.

المفاجأة أن الصور جاءت بعد أيام قليلة من تصريحاتها المثيرة عن الحجاب، والتي قالت فيها إنها ستلتزم به من أجل "ربنا مش البشر".. فهل يكون هذا بداية التغيير؟

محمد النني والبلوجر حنان

حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية



بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول ط