صور جديدة أثارت الجدل.. ما سر ظهور النني وحنان المغربية مجددا؟

عادت البلوجر حنان المغربية زوجة النني الثانية إلى الأضواء لتثير الجدل مجددا، وذلك بعد نشرها صورا جديدة من زفافها على نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي.. فما القصة؟

يذكر أن محمد النني قد انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي، العام الماضي، قادما من أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث أعلن النادي الإنجليزي رحيل النني بعد 8 سنوات منذ قدومه من نادي بازل السويسري في يناير 2016.

صور النني وحنان المغربية

الصور، التي نشرتها البلوجر حنان المغربية عبر حسابها على “إنستجرام”، أظهرت تفاصيل زفاف أقيم بطابع مغربي أصيل، حيث تألق العروسان بملابس تقليدية مستوحاة من التراث المغربي، وسط أجواء احتفالية طغى عليها مزيج من الفخامة والأصالة.

الصور المتداولة قديمة وليست حديثة، حيث يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2024.

وبحسب ما كشفت المؤثرة المغربية، فإن الحفل الذي أقيم في المغرب قبل أشهر، ظل بعيدًا عن الأضواء حتى قررت مشاركة لقطاته مؤخرًا، ما أشعل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل بين المباركات والإشادة باللمسة الثقافية المميزة.

محمد النني والبلوجر حنان

بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.

من هي حنان المغربية؟

تُعرف حنان المغربية بأنها بلوجر وتملك متجرًا إلكترونيًا لبيع القفطان المغربي. وتستخدم حسابها على إنستجرام للإعلان عن منتجاتها، إلا أن معظم منشوراتها تركزت على الحالة الرومانسية التي تربطها بالنني.

وفي منشوراتها المتكررة، كانت حنان تتحدث بلغة رومانسية واضحة تعكس طبيعة العلاقة، ومن بين ما كتبته: "بكل غرور وتملك.. أنت حبك بس لايق علي ولي"، و"لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا"، في إشارة إلى متاعب قد تكون ناتجة عن الارتباط بشخصية مشهورة أو الحياة المشتركة في الظل.