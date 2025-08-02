محمد النني يدخل القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن موسم 2024-2025.

وشهدت القائمة النهائية وجود كل من:

- المصري محمد النني لاعب الجزيرة.

- البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة.

- فابيو ليما لاعب الوصل.

وانتقل الدولي المصري محمد النني إلى فريق الجزيرة الإماراتي الموسم الماضي.

وخاض محمد النني 33 مباراة، بقميص الجزيرة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف أخرى، بينما حصل على 9 بطاقات صفراء، فيما بلغ إجمالي مشاركاته 3000 دقيقة.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل خاص يقام في قصر الإمارات يوم 9 أغسطس الجاري.