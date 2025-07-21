محدش يقول حصل إيه …محمد النني يفاجئ جمهوره بتصرف غير متوقع

أعلن محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عن غلق حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مؤكدا انشغاله مع ناديه.

وكتب النني، في رسالة لمتابعيه عبر خاصية الاستوري: أنا أسف يا جماعة أنا هقفل الإنستجرام بتاعي فترة، وإن شاء الله هرجعلكم قريب وبالله عليكم محدش يقعد يقول هو حصل إيه، ومحصلش أيه، أنا بس مشغول شوية الأيام دي مع النادي ومش عايز حاجة تشغلني".

وعبّر الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، عن حماسه الشديد للموسم الكروي الجديد (2025 - 2026)، مؤكدًا أن الفريق يستعد بكل جدية لتحقيق نتائج مميزة تسعد جماهير "فخر أبوظبي".

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال النني: "هناك حالة من العزم والإصرار داخل الفريق، ونعمل بكل طاقتنا خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، الجميع يقدم أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا يدل على رغبتنا الصادقة في بداية قوية وتحقيق إنجازات تُضاف لتاريخ النادي".

وأضاف النني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويحرص على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة، مشيدًا كذلك بدور إدارة النادي في توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين خلال فترة التحضيرات.