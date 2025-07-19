النني: نستعد بقوة لموسم استثنائي.. وندعو جماهير الجزيرة لدعمنا

عبّر الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، عن حماسه الشديد للموسم الكروي الجديد (2025 - 2026)، مؤكدًا أن الفريق يستعد بكل جدية لتحقيق نتائج مميزة تسعد جماهير "فخر أبوظبي".

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال النني: "هناك حالة من العزم والإصرار داخل الفريق، ونعمل بكل طاقتنا خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، الجميع يقدم أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا يدل على رغبتنا الصادقة في بداية قوية وتحقيق إنجازات تُضاف لتاريخ النادي".

وأضاف النني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويحرص على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة، مشيدًا كذلك بدور إدارة النادي في توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين خلال فترة التحضيرات.

وأشار إلى أن التركيز داخل المعسكر في أعلى مستوياته، وأن جميع اللاعبين يسعون لتطوير مستواهم الفردي والجماعي، من أجل تقديم أداء يليق بالنادي وجماهيره، مؤكدًا أن التحضيرات الحالية تُعدّ محطة مهمة على طريق بناء فريق منافس.

واختتم محمد النني تصريحاته برسالة مباشرة إلى جماهير الجزيرة، قائلًا: "نحتاج إلى دعمكم في كل المباريات، وجودكم خلفنا يصنع الفارق دائمًا، وسنقاتل من أجل إسعادكم وتحقيق الانتصارات التي تستحقونها. هدفنا جميعًا أن يكون هذا الموسم استثنائيًا".