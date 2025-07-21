محمد النني يشارك صورة مع شقيقته ويعلق: الحب

شارك محمد النني لاعب نادي الجزيرة الإماراتي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع"إنستجرام" صورة له مع شقيقته.

وظهر النني خلال خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" وهو مع شقيقته وعلق عليها قائلا: "الحب"وأضاف اغنية رومانسية يهديها له.



عبّر الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، عن حماسه الشديد للموسم الكروي الجديد (2025 - 2026)، مؤكدًا أن الفريق يستعد بكل جدية لتحقيق نتائج مميزة تسعد جماهير "فخر أبوظبي".

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال النني: "هناك حالة من العزم والإصرار داخل الفريق، ونعمل بكل طاقتنا خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، الجميع يقدم أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا يدل على رغبتنا الصادقة في بداية قوية وتحقيق إنجازات تُضاف لتاريخ النادي".

وأضاف النني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويحرص على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة، مشيدًا كذلك بدور إدارة النادي في توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين خلال فترة التحضيرات.