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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصدر التريند.. رامي ربيعة يوجه رسالة لـ محمد النني

رامي ربيعة ومحمد النني
رامي ربيعة ومحمد النني
سارة عبد الله

وجه رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، رسالة لمحمد النني لاعب منتخب مصر الوطني، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص ربيعة عبر خاصية الاستوي على تهنئة النني بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صورة جمعتهما: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”.

وأثارت البلوجر المغربية حنان موجة من الجدل، في الآونة الأخيرة، بسبب صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها برفقة شخص احتفظت بملامحه غامضة. 

وخرجت زوجة محمد النني الثانية عن صمتها، وردّت على الهجوم الذي طال زوجها بعد انتشار صور تجمعهما، مؤكدة أنها لم تُجبر على ارتداء الحجاب، بل ارتدته عن اقتناع وحب، مشددة على احترامها الكامل لعلاقتها بزوجها ودينها.

وقالت في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “زوجي شرط عليّ الحجاب، وأنا ما كانش عندي مانع، ووعدته إني ألبسه، بس طلبت منه يديني شوية وقت.. علشان ألبسه لربنا مش لمرضاة البشر”.

وتابعت: "وفعلاً إداني الوقت، ودلوقتي بشكره، وشتمتكم ليه خلتني ألبسه علشان بحبه ومش راضية حد يشتمه بسببي، وكمان علشان أرضي ربنا ".

وأضافت موضحة حقيقة علاقتها بالنني والظهور العلني معه سابقًا: “ومش محتاجة ذكاء.. أول فيديو ليا معاه انتشر من سنة تقريبًا، وإحنا كنا حاضرين مباراة الأهلي، وقاعدين وسط الجماهير المصرية والصحافة، يعني مفيش حاجة بالسر! وأهلي وأهله كانوا عارفين، وأنا مش فاهمة ليه في ناس مصدومة، ومحمد عمره ما أعلن عن حياته الشخصية، لا زواج ولا طلاق، فمش هيعلن عن أي شيء تاني".

رامي ربيعة محمد النني العين الإماراتي

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