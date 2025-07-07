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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حقيقة زواج محمد النني للمرة الثانية.. من هي البلوجر المغربية حنان؟

النني والبلوجر حنان المغربية
النني والبلوجر حنان المغربية
أحمد أيمن

 أثارت البلوجر المغربية حنان موجة من الجدل، في الآونة الأخيرة، بسبب صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها برفقة شخص احتفظت بملامحه غامضة. 

وبالرغم من عدم ذكرها اسمه مباشرة، فإن الشكوك بدأت تدور حول كونه لاعب كرة القدم المصري محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي.. فما القصة؟

محمد النني والبلوجر حنان

بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه. 

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.

حقيقة زواج محمد النني

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجانبين، فقد أكدت مصادر مقربة من محمد النني لمواقع إعلامية مختلفة أن اللاعب متزوج من حنان المغربية بعد تعارفهما في دولة الإمارات، ولأن النني لا يزال مرتبطًا بزوجته الأولى، يتجنب نشر أي صور معها احتراماً لأسرتها.

وكانت هناك دلائل مؤيدة للربط بين النني وحنان، من بينها ظاهرة عدم وجود متابعة مباشرة بينهما على إنستجرام، ولكن شقيقات النني تتابع حساب حنان بشكل نشط، مما يوحي بعلاقة قوية بين الطرفين.

وازدادت الشائعات بعد تداول صور للنني وهو يقضي الوقت في الأماكن نفسها التي ظهرت فيها حنان. ورصد المتابعون صورًا ملتقطة له في الغردقة، حيث ظهرت أيضًا حنان في نفس المنطقة، مما عزز احتمال زواجهما. وقد تزايدت التعليقات والترحيب من المتابعين المغاربة.

من هي حنان المغربية؟

تُعرف حنان المغربية بأنها بلوجر وتملك متجرًا إلكترونيًا لبيع القفطان المغربي. وتستخدم حسابها على إنستجرام للإعلان عن منتجاتها، إلا أن معظم منشوراتها تركزت على الحالة الرومانسية التي تربطها بالنني.

وفي منشوراتها المتكررة، كانت حنان تتحدث بلغة رومانسية واضحة تعكس طبيعة العلاقة، ومن بين ما كتبته: "بكل غرور وتملك.. أنت حبك بس لايق علي ولي"، و"لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا"، في إشارة إلى متاعب قد تكون ناتجة عن الارتباط بشخصية مشهورة أو الحياة المشتركة في الظل.

يُذكر أن محمد النني، الذي انضم لنادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، يحمل تاريخًا طويلًا في كرة القدم، حيث لعب سابقًا لنادي أرسنال الإنجليزي. وقد شارك في عدة مباريات وحقق إنجازات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية.

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