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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
أسماء عبد الحفيظ

قامت البلوجر المغربية حنان، في أول رد فعل لها بعد انتشار خبر زواجها من نجم منتخب مصر محمد النني، بتغيير إعدادات حسابها على تطبيق إنستجرام وجعلته خاصًا، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن ارتباطهما.

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

وكانت حنان قد نشرت صورًا عبر حسابها تظهر فيها برفقة اللاعب، مع إخفاء ملامح وجهه، لكن مصادر قريبة أكدت أن الصور تعود بالفعل لمحمد النني، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي.

وسريعا تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الزواج وأكددت الصحف أن اللاعب تزوج بالفعل من السيدة المغربية خلال الفترة الأخيرة بعد تعارفهما في الإمارات، مشيرًا إلى أن النني يتعمد عدم نشر صوره معها احترامًا لزوجته الأولى.

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

الجدير بالذكر أن حنان ظهرت من قبل إلى جانب النني خلال حضوره مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت في الإمارات في أكتوبر الماضي.

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

يشار إلى أن محمد النني، البالغ من العمر 32 عامًا، انضم إلى نادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024 قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني نجم منتخب مصر محمد النني إخفاء ملامح وجهه البلوجر المغربية حنان برفقة اللاعب لاعب فريق الجزيرة الإماراتي مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا نادي أرسنال الإنجليزي

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محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

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