أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

أثارت الإنفلونسر المغربية حنان موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا جمعتها بلاعب منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني.

وظهرت حنان في الصور وهي حامل، ووضعت "إيموجي" على وجه اللاعب، إلا أن الجمهور لم يتردد في الربط بين الإشارات والتلميحات، خاصة بعد أن قام النني بحذف صور زوجته الأولى من حساباته الرسمية على منصات التواصل.

أفادت تقارير إعلامية بوقوع مشادة كلامية بين المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، والمدير الفني لفريق بني ياس، الروماني دانييل إيسيلا، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات حول إمكانية توقيع عقوبة على اللاعب من قبل رابطة أندية الدوري الإماراتي.