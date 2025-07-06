محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

أثار لاعب منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، محمد النني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره للمرة الأولى برفقة زوجته الثانية، الإنفلونسر المغربية حنان، التي ظهرت في الصور وهي حامل.





وحرصت حنان على وضع “إيموجي” على وجه النني في الصور التي نشرتها عبر حساباتها، إلا أن الجمهور سرعان ما ربط التفاصيل بعد أن حذف النني صور زوجته الأولى من حساباته الرسمية.





وفي سياق آخر، شهدت مباراة فريقه الأخيرة مشادة كلامية بين النني والمدير الفني لفريق بني ياس، الروماني دانييل إيسيلا، مما أثار تساؤلات حول إمكانية توقيع عقوبة على اللاعب من رابطة أندية الدوري الإماراتي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.