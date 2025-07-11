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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حامد حمدان ينفي تدخل الأهلي في عرض قطري.. وشقيقه: نحلم بالزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

حسم مصدر مقرب من اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم وسط فريق بتروجت، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود عرض من الدوري القطري جاء بتحرك من النادي الأهلي بهدف قطع الطريق أمام انتقاله إلى نادي الزمالك، الذي دخل في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن النادي الأهلي لا علاقة له بوصول العرض القطري، مشيرًا إلى أن العرض جاء عن طريق الوكالة التسويقية المسؤولة عن اللاعب، وتمت مناقشته من قبل إدارة نادي بتروجت، قبل أن يتم رفضه بسبب ضعف المقابل المادي وعدم جدواه من الناحية الرياضية أو التسويقية.

وفي سياق متصل، أكد شقيق اللاعب، عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رغبة حامد في ارتداء قميص الزمالك، قائلاً:“أنا شقيق حامد حمدان.. نرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك ولو ببلاش، لكن إدارة بتروجيت هي السبب ورافضة حتى هذه اللحظة، نحن في غزة نحلم أن يرتدي حامد قميص نادي الزمالك العظيم، نادي القرن.

ويعد حامد حمدان من اللاعبين الفلسطينيين المميزين في الدوري المصري، ويملك قدرة على اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط، ما يجعله هدفًا للعديد من الأندية، في مقدمتها الزمالك الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك المهارة والطموح.

الزمالك نادي الزمالك حامد حمدان بتروجيت

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