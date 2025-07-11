أفشة يشارك صورا من العمرة برفقة زوجته.. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صورا أثناء أدائه العمرة عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب أفشة: “وقفتُ بين يديك يا رب، في بيتك الحرام، خاشعًا، ضعيفًا، ممتنًا فغسلتَ قلبي من همّه، وأبدلتَ ضيقه طمأنينة. يا من دعوتك سِرًّا وجهرًا، لك الحمد أن بلغتنا هذا المقام، وأسألك قبولًا يملأ السماء، ومغفرة تمحو ما كان، ورضًا لا يزول”.

وكانت قد أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل، وليس هناك أى عروض رسمية وصلت حتى الآن للقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى، إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر فى الفريق، ولم يصلنا أى عروض لضمه سواء من الدورى السعودى أو غيره.

وأضاف: لقد أعلنا فى وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين، منهم إمام عاشور، وبالتالى بمجرد عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل، سنبدأ على الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور، وشدد على أن الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين ترحل وتأتى، لكن الحقيقة أن الأهلى يسعى للحفاظ على لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.