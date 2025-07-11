كيشو يعلن اعتزال المصارعة: القرار الأصعب في مشواري

أعلن محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

وكتب كيشو عبر حسابه على فيسبوك: “بعد سنين طويلة من التعب، التحديات، والانتصارات… بعد ما شرفت بلدي ورفعت علمها في المحافل الدولية، وقدرت أحقق الحلم وأتوج بميدالية أولمبية في المصارعة الرومانية…وصلت للقرار الأصعب في مشواري الرياضي: قررت أعلن اعتزالي اللعب رسميًا”.

وتابع: "القرار لم يكن سهلا، والمصارعة كانت دايمًا أكتر من مجرد رياضة بالنسبة لي… كانت حياتي، وشغفي، وسندي في أصعب الأوقات. احمد الله على كل لحظة عشتها فوق البساط وكل لحظة فخر، وكل تشجيع سمعته من أهلي وجمهوري وبلدي".

وأضاف: "أشكر كل مدرب ساعدني، وكل زميل وقف جنبي، وكل شخص دعمني بكلمة حلوة أو بدعوة من القلب. شكرًا لرياضة المصارعة وشكرًا لكل حد كان جزء من الرحلة".