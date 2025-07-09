ظهرنا قبل كدا مع بعض.. زوجة النني ترد على مهاجميها

خرجت زوجة محمد النني الثانية عن صمتها، وردّت على الهجوم الذي طال زوجها بعد انتشار صور تجمعهما، مؤكدة أنها لم تُجبر على ارتداء الحجاب، بل ارتدته عن اقتناع وحب، مشددة على احترامها الكامل لعلاقتها بزوجها ودينها.

وقالت في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “زوجي شرط عليّ الحجاب، وأنا ما كانش عندي مانع، ووعدته إني ألبسه، بس طلبت منه يديني شوية وقت.. علشان ألبسه لربنا مش لمرضاة البشر”.

وتابعت: "وفعلاً إداني الوقت، ودلوقتي بشكره، وشتمتكم ليه خلتني ألبسه علشان بحبه ومش راضية حد يشتمه بسببي، وكمان علشان أرضي ربنا ".

وأضافت موضحة حقيقة علاقتها بالنني والظهور العلني معه سابقًا: “ومش محتاجة ذكاء.. أول فيديو ليا معاه انتشر من سنة تقريبًا، وإحنا كنا حاضرين مباراة الأهلي، وقاعدين وسط الجماهير المصرية والصحافة، يعني مفيش حاجة بالسر! وأهلي وأهله كانوا عارفين، وأنا مش فاهمة ليه في ناس مصدومة، ومحمد عمره ما أعلن عن حياته الشخصية، لا زواج ولا طلاق، فمش هيعلن عن أي شيء تاني".

https://youtube.com/shorts/WKk5KHYh6fA