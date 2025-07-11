آدم كايد على أعتاب الزمالك.. خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن نادي الزمالك حصل رسميًا على توقيع اللاعب الفلسطيني آدم كايد، الجناح الأيسر لفريق بريدا الهولندي، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح عبد الجواد، خلال تصريحاته في برنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورت»، أن توقيع اللاعب تم إلكترونيًا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد، وموافقة آدم كايد على الانضمام للقلعة البيضاء.

وأضاف أن الزمالك بات قريبًا جدًا من إتمام الصفقة بشكل رسمي، إذ لم يتبق سوى إرسال تذاكر الطيران وتحديد ترتيبات الإقامة للاعب من أجل وصوله إلى القاهرة والانضمام مباشرة لتدريبات الفريق.

وأكد عبد الجواد أن إدارة الزمالك ما زالت تملك خيار إتمام الصفقة أو التراجع عنها، مشيرًا إلى أنه في حال العثور على بديل أفضل قد لا تُفعل الصفقة نهائيًا.

ويعد آدم كايد، البالغ من العمر 23 عامًا، من الأسماء المميزة في مركز الجناح الأيسر، حيث يمتلك خبرات أوروبية ومهارات فردية عالية، إضافة إلى ميزة مهمة في ملف القيد، إذ يمكن تسجيله كلاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد باعتباره فلسطيني الجنسية.