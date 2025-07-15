أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

نشر لاعب وسط منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، محمد النني، صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها داخل أرضية الملعب أثناء خوضه التدريبات.



وحرص النني على مشاركة متابعيه بلحظة من تركيزه واستعداده للموسم الجديد، وعلق على الصور بكلمة واحدة حملت الكثير من المعاني: "الشغف".

فاجأت حنان، زوجة لاعب منتخب مصر محمد النني، جمهورها بنشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالتها عقب ظهورها مؤخرًا بشعرها، رغم معرفة الجميع بالتزام النني الديني.

وظهرت حنان في الصور بإطلالة محتشمة ورسالة ضمنية واضحة، وكأنها ترد على الهجوم الأخير برسالة هادئة.

المفاجأة أن الصور جاءت بعد أيام قليلة من تصريحاتها المثيرة عن الحجاب، والتي قالت فيها إنها ستلتزم به من أجل "ربنا مش البشر".. فهل يكون هذا بداية التغيير؟