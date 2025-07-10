هل يمكن استخراج برنت تأمينات من على النت؟.. الرابط والشروط

يبحث الكثير عن طريقة استخراج برنت تأمينات أونلاين و مكان استخراج البرنت التأميني حيث يعتبر من الأوراق الرسمية الهامة التي يجب توافرها عند التقدم لوظيفة جديدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

هل يمكن استخراج برنت تأمينات أونلاين ؟

الإجابة لا، رغم أنه يمكن الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين، إلا أن استخراجه بشكل كامل يتطلب زيارة مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتك؛ والسبب في ذلك هو أن البرنت التأميني يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحًا للاستخدام في أي إجراء رسمي.

استخراج برنت تأمينات





مكان استخراج برنت التأمينات

ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

استخراج برنت تأميني

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات أونلاين



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