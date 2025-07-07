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كيفية استخراج كعب عمل 2025
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج كعب عمل 2025

كعب عمل
كعب عمل
محمد غالي

يعد كعب العمل أحد أهم المستندات الرسمية المطلوبة عند التقديم للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، كونه يثبت تسجيل المواطن كباحث عن عمل ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل، ويسهم في تسهيل التواصل مع جهات التوظيف وربط المتقدمين بالفرص المتاحة داخل مصر وخارجها.

كعب عمل

ويحرص العديد من الشباب والخريجين على استخراج كعب العمل ضمن أوراق التقديم الأساسية، خاصة في ظل التوسع في طلبه من جانب المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2025

في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، أتاحت وزارة العمل خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الوصول للخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب المباشر إلى مكاتب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
اختيار خدمة “تسجيل راغبي العمل” من بين الخدمات الإلكترونية.
ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة بدقة (في حالة التسجيل لأول مرة).
تحديد جهة العمل المطلوبة (داخل مصر أو خارجها).
حفظ البيانات وتقديم الطلب إلكترونيا.
التوجه في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل السكن لاستلام النسخة الورقية من كعب العمل.

طريقة استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

لمن يفضلون إنهاء الإجراءات بشكل مباشر، يمكن التوجه إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة، وتقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص، ثم استلام كعب العمل بعد الانتهاء من الإجراءات.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

أولا: للحاصلين على مؤهل دراسي
أصل بطاقة الرقم القومي.
مستند رسمي يثبت محل الإقامة.
أصل شهادة المؤهل الدراسي.
شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).
الرقم التأميني.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي.

ثانيا: لغير الحاصلين على مؤهل
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مستند يثبت محل الإقامة.
الرقم التأميني.
شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة.
رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ترخيصا.

الدولة تدعم الباحثين عن فرص العمل

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتيسير الخدمات الإدارية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في تمكين الشباب وتسهيل حصولهم على فرص عمل ملائمة. وتسعى وزارة العمل من خلال قاعدة بيانات راغبي العمل إلى تعزيز الربط بين الباحثين عن وظائف وجهات التوظيف، سواء داخل مصر أو في الأسواق الخارجية.

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