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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يمكن استخراج برنت تأميني أونلاين؟

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج برنت تأميني و الاستعلام عنه اونلاين حيث يتم تقديمه في مقر عملك لتحديث البيانات او تطلبه بعض الشركات عند التقدم لوظيفة جديدة. 

ويتساءل الكثير هل يمكن استخراج برنت تأمينات إليكتروني؟ .. وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية و نقدم لك طريقة الاستعلام عن برنت التأمينات و مكان استخراج الرقم التأميني .. 

الاستعلام عن برنت التأمينات

هل يمكن استخراج يرنت تأمينات أونلاين؟ 

رغم أنه يمكن الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين، إلا أن استخراجه بشكل كامل يتطلب زيارة مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتك؛ والسبب في ذلك هو أن البرنت التأميني يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحًا للاستخدام في أي إجراء رسمي.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 

 

دخل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.. اضغط هنا 

  • اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومى
  • الضغط على ​​بدء الخدمة.
  • يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.
  • يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  • يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.   
  • بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.
الاستعلام عن برنت التأمينات

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

للحصول على برنت تأمينات من مكتب التأمينات الاجتماعي، ستحتاج إلى توفير الأوراق التالية:

- البطاقة الشخصية: يجب أن تكون سارية المفعول.

- شهادة الميلاد: في حالة عدم توفر البطاقة أو عند الحاجة.

ازاي اطلع برنت تأميني؟ 

ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

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