خطوات استخراج القيد العائلي المميكن إلكترونياً 2025

مع تسارع التحول الرقمي في مصر، أصبح بإمكان المواطنين استخراج القيد العائلي المميكن عبر الإنترنت بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، ما يوفر الوقت والجهد، ويجعل الإجراءات أكثر أماناً ودقة.

في هذا التقرير، نستعرض الخطوات التفصيلية لاستخراج القيد العائلي إلكترونياً، المستندات المطلوبة، الشروط، ورسوم الخدمة لعام 2025.

ما هو القيد العائلي؟

القيد العائلي هو مستند رسمي يتضمن بيانات الأسرة كاملةً، ويستخدم في عدة حالات مثل التقديم للكليات العسكرية، الوظائف الحكومية، وبعض الإجراءات القانونية التي تتطلب إثبات صلة القرابة وحالة الأسرة.

شروط استخراج القيد العائلي 2025

أن يكون مقدم الطلب أحد أفراد الأسرة، سواء كان أبًا، أمًا، ابنًا أو ابنة. أن تكون جميع بيانات الأسرة مسجلة ومميكنة، تشمل شهادات الميلاد، الزواج، الطلاق، والوفاة إن وجدت. وجود بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق إذا وجدت.

شهادات الوفاة للأفراد المتوفين من الأسرة.

إثبات صلة القرابة في بعض الحالات الخاصة مثل الأشقاء غير الأشقاء.

طلب استخراج القيد العائلي عبر الموقع الرسمي.

خطوات استخراج القيد العائلي من الإنترنت 2025

زيارة موقع وزارة الداخلية، قطاع الأحوال المدنية على الرابط: https://cso.moi.gov.eg

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. اختيار خدمة "القيد العائلي المميكن". إدخال البيانات المطلوبة بدقة. رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF أو صور واضحة. اختيار طريقة الدفع المناسبة مثل الفيزا، ماستركارد، أو فوري. تحديد عنوان التوصيل لاستلام القيد العائلي. تأكيد الطلب واستلام رقم تتبع للمتابعة.

تكلفة استخراج القيد العائلي 2025

الرسوم الرسمية تتراوح بين 70 و80 جنيهًا

رسوم التوصيل تتراوح بين 20 و25 جنيهًا تقريبًا.

مدة الاستلام تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل.

استخراج القيد العائلي الفوري الرقمي من الماكينة الذكية

بالإضافة للخدمة الإلكترونية عبر الإنترنت، يمكن استخراج القيد العائلي المميكن فورياً دون تدخل بشري من خلال الماكينة الذكية الموجودة بمركز القطاع النموذجي بديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

تتم العملية عبر شاشة تلامسية مزودة بتقنية التحقق البيومترية لبصمة الوجه أو الإصبع، لمطابقة هوية مقدم الطلب مع قاعدة بيانات الرقم القومي.