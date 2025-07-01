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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
رشا عوني

يبحث الكثير عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة في حالة عدم إصدار بطاقة شخصية مسبقاً؛ حيث هناك بعض الأوراق المطلوب توافرها، للشباب والبنات بعد وصولهم سن الـ15 عاما وهو السن القانوني لإصدار البطاقة الشخصية. 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة


1. التوجه إلى أقرب سجل مدني تابع لمنطقتك 

2. شراء استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني

3. قم بملء البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة

4. تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

6. دفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

7. بعد مراجعة المستندات، يتم تصوير المواطن في السجل المدني. 

8. يتم استلام البطاقة بعد المدة المحددة (تختلف حسب نوع الاستمارة المستخدمة).

تعرف على شروط استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة أول مرة

  • مستند لإثبات محل الإقامة (إيصال مرافق حديث أو عقد إيجار/تمليك موثق).
  • مستند لإثبات المهنة (خطاب عمل مختوم أو شهادة من جهة العمل).
  • نموذج الاستمارة المناسبة (حسب الفئة المطلوبة).
سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022.. تعرف على المستندات المطلوبة - الوطن
استخراج بطاقة شخصية

 

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

 

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة

- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

سن استخراج البطاقة الشخصية 

-يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
-أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.
- أن يحضر ضامن معه حالة إذا كانت البطاقة لأول مرة كوالده أو والدته .

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