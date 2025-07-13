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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم ان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم هو https://nategafany.emis.gov.eg/ 

كما يعلن موقع صدى البلد عن تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد الآن 

حيث ظهرت الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد نتيجة الدبلومات الفنية 2025  لطلاب كافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد

على جميع الطلاب الآن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/  

حيث يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد https://fany.elbalad.news/ 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على كلمة النتيجة

ويقدم رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد https://fany.elbalad.news/  لجميع الطلاب ، النتيجة ظاهر فيها : الاسم ، والمدرسة ، نوع الشهادة ، الشعبة ، رقم الجلوس ، مجموع الدرجات ، الحد الاقصى للمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وجاءت كالتالي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية 2025 نتيجة

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أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

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