قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13يوليو
للأجانب أبناء الأم المصرية.. الأوراق المطلوبة لاكتساب الجنسية
مفاجأة الحكومة في يوليو.. زيادة المرتبات ورفع معاش تكافل وكرامة
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو
إسلام صادق: رمضان صبحي مقدر جدا جمهور الأهلي وهو ده اللي معطل انتقاله للزمالك
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. إحصائيات رسمية تكشف نسب النجاح بجميع النوعيات
نائب الوزير هنأهم تليفونياً.. أوائل الدبلومات الفنية 34 من 14 محافظة
رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025
طرق استخراج القيد العائلي
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها
خطر كبير يهدد العالم بخفض ترامب مساعدات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية
السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. إحصائيات رسمية تكشف نسب النجاح بجميع النوعيات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وجاءت كالتالي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

ويؤكد موقع صدى البلد ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

•  نتيجة دبلوم صنايع 2025
•  نتيجة دبلوم تجارة 2025
•  نتيجة دبلوم زراعة 2025
•  نتيجة دبلوم فندقي 2025
•  استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس

 ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ ، يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية باستخدام رقم الجلوس.


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. تظهر بعد الاعتماد

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ ، بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم
 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها

الرواق الأزهري

الجامع الأزهر يطلق الدورة الثانية لتأهيل الخريجين للعمل بالرواق

وزير الأوقاف يتفقد مسجد العلي العظيم بالقاهرة

وزير الأوقاف يتفقد مسجد العلي العظيم بالقاهرة .. صور

بالصور

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد