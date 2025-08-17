بمشاركة النني وعادل.. خورفكان يفوز بثلاثية على الجزيرة في الدوري الإماراتي

فاز فريق خورفكان على نظيره الجزيرة، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي.

وجاءت ثلاثية خورفكان عن طريق رودريجيز لورينسي وأيلتون بوا وطارق تيسودالي في الدقائق 46، 59، 81.

فيما جاءت ثنائية الجزيرة عن طريق نبيل فقير في الدقيقتين 67، 77.

وشهد التشكيل الأساسي غياب إبراهيم عادل ومحمد النني وتواجدهما على مقاعد البدلاء، ثم دخولهما الشوط الثاني.

وجاء تشكيل الجزيرة كالتالي:

حراسة المرمى: خصيف.

خط الدفاع: سيروتي - ويليان - تاجير - ميريز.

خط الوسط: ميلو - كوليبالي - رمضان - أوليفيرا.

خط الهجوم: فقير - أكونور