البلوجر المغربية حنان تشارك صورا مع زوجها محمد النني.. شاهد

شاركت البلوجر المغربية حنان، صورا من حفل زفافها على اللاعب الدولي محمد النني، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

محمد النني وزوجته الثانية

وفاجأت حنان، زوجة لاعب منتخب مصر محمد النني، جمهورها بنشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالتها عقب ظهورها مؤخرًا بشعرها، رغم معرفة الجميع بالتزام النني الديني.

وظهرت حنان في الصور بإطلالة محتشمة ورسالة ضمنية واضحة، وكأنها ترد على الهجوم الأخير برسالة هادئة.

المفاجأة أن الصور جاءت بعد أيام قليلة من تصريحاتها المثيرة عن الحجاب، والتي قالت فيها إنها ستلتزم به من أجل "ربنا مش البشر".. فهل يكون هذا بداية التغيير؟

محمد النني والبلوجر حنان

بدأت القصة منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.

لكن التعليقات التي تلقتها من متابعيها ربطت بين الرجل الذي في الصورة والنجم المصري محمد النني، مما جعل الأمر موضع نقاش بين الجماهير.

وفي يونيو، عادت حنان لتثير اهتمام المتابعين مرة أخرى، حيث نشرت صورًا أخرى برفقة نفس الشخص، وكانت تعبيراتها وكلماتها تعكس مشاعر الحب والحنان. وقامت بإرسال رسائل رومانسية وتعليقات تعبر عن احترامها وامتنانها لشريك حياتها، مما زاد من تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.

من هي حنان المغربية؟

تُعرف حنان المغربية بأنها بلوجر وتملك متجرًا إلكترونيًا لبيع القفطان المغربي. وتستخدم حسابها على إنستجرام للإعلان عن منتجاتها، إلا أن معظم منشوراتها تركزت على الحالة الرومانسية التي تربطها بالنني.

وفي منشوراتها المتكررة، كانت حنان تتحدث بلغة رومانسية واضحة تعكس طبيعة العلاقة، ومن بين ما كتبته: "بكل غرور وتملك.. أنت حبك بس لايق علي ولي"، و"لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا"، في إشارة إلى متاعب قد تكون ناتجة عن الارتباط بشخصية مشهورة أو الحياة المشتركة في الظل.

يُذكر أن محمد النني، الذي انضم لنادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، يحمل تاريخًا طويلًا في كرة القدم، حيث لعب سابقًا لنادي أرسنال الإنجليزي. وقد شارك في عدة مباريات وحقق إنجازات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية.