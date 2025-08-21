طريقة غير مقبولة .. أيمن يونس يعلق على سحب أرض نادي الزمالك

هاجم أيمن يونس نجم الزمالك السابق، المسؤولين عن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على منصة اكس: "طريقه سحب الأرض من نادي الزمالك غير مقبولة، تلكيكة، كان ليها ألف حل وحل ابسطها يطلب المسؤل من حدائق أكتوبر الاجتماع مع إدارة الزمالك لإيجاد حلول".

وتابع: “وده طبيعي للتعامل مع نادي بقيمة نادي الزمالك بتاريخه وبطولاته وجماهيره، عزيزي المسؤول، ده نادي الزمالك جزء من تاريخ بلدك، أفهم”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"

ويعاني الزمالك من غيابات حيث سيفتقد جهود نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بسبب إصابة في الركبة.