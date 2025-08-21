مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة بعد جنازة وعزاء والد محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "فكرة تصوير أي عزاء بـ١٠٠ موبايل وكإنه سبق صحفي وتصوير محمد الشناوي واللاعبين ومحاولة عمل لقاءات هي مش حفلة ده عزاء و موت وربنا يرحم امواتنا جميعا".

وشهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.