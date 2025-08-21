قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ربنا يصبرك .. أحمد الشناوي يعزي حارس مرمى الأهلي في وفاة والده

محمد الشناوي
محمد الشناوي
سارة عبد الله

نعى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “ربنا يصبرك ويصبر أهلك يارب”.

وشهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.

في هذه الأثناء خيمت الأحـ.زان على قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الكابتن محمد الشناوي.

محمد الشناوي احمد الشناوي الأهلي

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

سموزي مانجو

سموزي المانجو.. مشروب الانتعاش والطاقة في دقائق

مغنيسيوم

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

