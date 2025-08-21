ربنا يصبرك .. أحمد الشناوي يعزي حارس مرمى الأهلي في وفاة والده

نعى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “ربنا يصبرك ويصبر أهلك يارب”.

وشهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.

في هذه الأثناء خيمت الأحـ.زان على قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الكابتن محمد الشناوي.