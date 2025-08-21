صدمة جديدة تواجه إمام عاشور بشأن مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدمة جديدة بتأكد غياب إمام عاشور، لاعب الوسط، عن مواجهتى غزل المحلة وبيراميدز فى الجولتين الرابعة والخامسة من منافسات مسابقة الدورى المقررتين الاثنين المقبل ويوم 30 أغسطس الحالى.

وعقد الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق، اجتماعا مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى، لمعرفة الموقف النهائى للاعبين المصابين.

ورغم مشاركة إمام عاشور تدريجيا فى التدريبات، لكن جاب الله أكد لريبيرو أن اللاعب لن يكون ضمن الحسابات الفنية فى مواجهة غزل المحلة، ولن يتمكن من المشاركة بشكل كامل فى المران حاليا.

وحذر جاب الله الجهاز الفنى من الدفع بإمام عاشور فى المباريات، خاصة بيراميدز نظرا لقوتها.

ومع زيادة عدد المصابين، قام ريبيرو بتخفيف الحمل البدنى للاعبين تجنبا لأى إصابة جديدة فى الفترة المقبلة.

كما رفض ريبيرو تعديل موعد المران عن العاشرة والنصف، مؤكدا أنه سيستمر فى ذلك عدا التدريب الأخير قبل معسكر أى مباراة سيكون فى اليوم نفسه.