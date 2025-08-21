قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"طارق يحيى" يكشف كواليس اجتماع رموز الزمالك مع حسين لبيب بعد سحب أرض أكتوبر

طارق يحي
طارق يحي
ياسمين تيسير

أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه حضر جلسة رموز القلعة البيضاء مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ونائبه هشام نصر، من أجل مساندة ودعم الإدارة بعد قرار سحب أرض النادي في منطقة أكتوبر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أبناء الزمالك يدعمون ويساندون مجلس الإدارة والنادي، تم توجيه الدعوة لنا من جانب حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوه، وقمت بطرح سؤال ماذا حدث لكي يتم سحب الأرض وهل تم ارتكاب خطأ من جانب النادي؟، وتم التأكيد أن جميع أوراق الزمالك سليمة.

وأضاف: ما أكده حسين لبيب أن الزمالك تسلم 3 خطابات رسمية من وزارة الإسكان بالتمديد، الأول كان لـ اغسطس 2024، والخطاب الثاني لـ 25 أغسطس 2025، ثم خطاب ثالث بمهلة لـ 20 يونيو 2026، وجميع الخطابات الرسمية موجودة لدى النادي.

وأكمل: الجلسة شهدت التأكيد أن مجلس الإدارة فوجئ بقرار سحب أرض أكتوبر، والبناء في الأندية الرياضية يتم العمل في الأساسات تحت الأرض، والنادي كان يعمل طوال الفترة الماضية في فرع أكتوبر.

وواصل: تم التأكيد من جانب رموز النادي على دعم نادي الزمالك قلبًا وقالبًا، وقمنا بمناشدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أجل إعادة الأرض مجددًا لنادي الزمالك.

وزاد: ناشدنا السيد الرئيس ومجلس الوزراء، من أجل إعادة أرض أكتوبر، وهذه الأرض هي الملاذ الوحيد من أجل الخروج من كل الازمات المالية، وأتمنى أن يصل صوتنا إلى كل المسئولين، حتى تؤول تلك الأرض مجددًا للنادي، لأنه أمل جمهور الزمالك.

وأشار إلى أن هناك اجتماع لمجلس الإدارة اليوم، من أجل الخروج بقرارات لحل تلك الأزمة، وما فعلناه اليوم كان لدعم ومساندة النادي، وما قمنا به هو دعم ومساندة النادي، وناشدنا المسئولين لإعادة الأرض مرة آخرى لنادي الزمالك.

طارق يحي الزمالك جسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

ترشيحاتنا

أطفال غزة

الأونروا: طفل من كل ثلاثة يعانون سوء التغذية في مدينة غزة

الكويت - علم

الكويت تطالب بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين في السودان

السعودية - علم

السعودية تعدم أحد مواطنيها في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد