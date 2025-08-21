الزمالك في مواجهة صعبة اليوم أمام مودرن سبورت بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"

ويعاني الزمالك من غيابات حيث سيفتقد جهود نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بسبب إصابة في الركبة

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، وعمر جابر، وفي الوسط يتواجد سيف جعفر، محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر وآدم كايد، على أن يقود الهجوم عدي الدباغ.

ومن المتوقع أن يخوض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع يضم محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، وعلي فوزي، وفي الوسط يتواجد أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، ومحمد مسعد، فيما يقود الهجوم الثنائي إيبا وحسام حسن.