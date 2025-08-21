قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الكسر تم علاجه بنسبة 70%.. تطورات جديدة بشــــأن إصابة إمام عاشور

عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مشيرا إلى ابتعاده عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية: ''إصابة إمام عاشور كسر وليست خلعا مثل الإصابة السابقة، الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب أثبتت أن الإصابة والكسر تم علاجه بنسبة 70%، لكنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%''.

وتابع: “إمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة، كما أنه لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري، العقل بيقول إني أحافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدّد الإصابة”.

وأضاف “شوبير”: “إمام عاشور سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل، ولكن دون احتكاكات لحين إلتام الإصابة بشكل كامل”.

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

سموزي مانجو

سموزي المانجو.. مشروب الانتعاش والطاقة في دقائق

مغنيسيوم

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

