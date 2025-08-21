الكسر تم علاجه بنسبة 70%.. تطورات جديدة بشــــأن إصابة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مشيرا إلى ابتعاده عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية: ''إصابة إمام عاشور كسر وليست خلعا مثل الإصابة السابقة، الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب أثبتت أن الإصابة والكسر تم علاجه بنسبة 70%، لكنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100%''.

وتابع: “إمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة، كما أنه لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري، العقل بيقول إني أحافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدّد الإصابة”.

وأضاف “شوبير”: “إمام عاشور سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل، ولكن دون احتكاكات لحين إلتام الإصابة بشكل كامل”.