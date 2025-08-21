أحمد العجوز : الإسماعيلي يعاني مع أخطاء الحكام ولا يوجد غير الشناوي في تقنية الفيديو

أبدى أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادى الإسماعيلى استياءه الشديد من الأداء التحكيمى فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بهزيمة «الدراويش» بهدف دون رد.

وقال أحمد العجوز : حكم المباراة تحامل على الفريق فى الكثير من القرارات التى أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير، كما قام الحكم بسلوك عدوانى ضد الحارس عبدالله جمال، ثم اتخذ قرارا بطرده فى لقطة لا يجد لها تفسيرا.

وأبدى العجوز استغرابه من أن هذه هى المباراة الثالثة فقط للفريق فى الموسم الحالى، لكن مع ذلك فى كل مباراة يتم طرد لاعب من الإسماعيلى بشكل غريب وغير مفهوم.

وأشار إلى أن النادى طالب فى بداية الموسم بضرورة المساواة بين كل الأندية، لكن ما يحدث فى المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهو ما يخل بنظام المسابقة.

وتساءل العجوز عن السبب فى تولى الحكم محمد أحمد الشناوى قيادة مباراتين على تقنية حكم الفيديو للإسماعيلى، وهل لا يوجد حكام للفيديو غيره؟

كما أبدى استغرابه من إلغاء هدف التعادل الذى أحرزه فريقه وقال إن اللعبة واضحة للجميع ولا يوجد داع لإلغاء الهدف، وأكد أن النادى لن يصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التى كلفت الفريق فقدان نقاط مهمة فى بداية المشوار.