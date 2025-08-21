وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوصول حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان للحديث عن سحب أرض النادي في أكتوبر.

حسين لبيب وحسام المندوة

وناشد عدد كبير من رموز النادي وأساطير كرة القدم بنادي الزمالك القيادة السياسية بإعادة النظر في قرار سحب أرض فرع أكتوبر وإعادتها من جديد لاستكمال الإنشاءات التي بدأت منذ أشهر.

وأكد نجوم الزمالك القدامى أنهم لا يتأخرون عن ناديهم في هذا الموقف نظراً للحاجة إلى إيصال أصوات كل من يمثلون النادي للمسئولين بالدولة من أجل العمل على الغاء قرار سحب أرض النادي في اكتوبر ، والعمل على استكمال البناء في الفرع الجديد لنادي الزمالك.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب على استقبال أبناء النادي بمقر القلعة البيضاء ، والتأكيد لهم على تقدير ادارة الزمالك لهذا الموقف من جانب لاعبيه السابقين الذين يقدرون قيمة المساندة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مصلحة النادي.

وحضر من مجلس الادارة كل من .. المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ، والكابتن أحمد سليمان، والكابتن حسين السيد، ومحمد طارق أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة حضور الكباتن .. محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، طارق يحيي، حماده عبد اللطيف، عماد المندوه، نصر إبراهيم، عبد الله جورج، بدر حامد، هشام يكن .

وكان كابتن محمود أبورجيلة وجه الدعوة لرموز وأساطير النادي لحضور جلسة دعم ومساندة مجلس الإدارة والتأكيد على حماية حقوق القلعة البيضاء في أرض فرع أكتوبر.