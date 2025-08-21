قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد

حسين لبيب وحسام المندوة
حسين لبيب وحسام المندوة
سارة عبد الله

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوصول حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان للحديث عن سحب أرض النادي في أكتوبر.

حسين لبيب وحسام المندوة

وناشد عدد كبير من رموز النادي وأساطير كرة القدم بنادي الزمالك  القيادة السياسية بإعادة النظر في قرار سحب أرض فرع أكتوبر وإعادتها من جديد لاستكمال الإنشاءات التي بدأت منذ أشهر.

وأكد نجوم الزمالك القدامى أنهم لا يتأخرون عن ناديهم في هذا الموقف نظراً للحاجة إلى إيصال أصوات كل من يمثلون النادي للمسئولين بالدولة من أجل العمل على الغاء قرار سحب أرض النادي في اكتوبر ، والعمل على  استكمال البناء في الفرع الجديد لنادي الزمالك. 

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب على استقبال أبناء النادي بمقر القلعة البيضاء ، والتأكيد لهم على تقدير ادارة الزمالك لهذا الموقف من جانب لاعبيه السابقين الذين يقدرون قيمة المساندة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مصلحة النادي.

وحضر من مجلس الادارة كل من .. المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ، والكابتن أحمد سليمان، والكابتن حسين السيد، ومحمد طارق أعضاء  المجلس. 

وشهدت الجلسة حضور  الكباتن .. محمود أبو رجيلة، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، عادل المأمور، محمود الخواجة، طارق يحيي، حماده عبد اللطيف، عماد المندوه، نصر إبراهيم، عبد الله جورج، بدر حامد، هشام يكن .

وكان كابتن محمود أبورجيلة وجه الدعوة لرموز وأساطير النادي لحضور جلسة دعم ومساندة مجلس الإدارة والتأكيد على حماية حقوق القلعة البيضاء في أرض فرع أكتوبر.

حسين لبيب الزمالك حسام المندوه وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

الاهلي

خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه

ترشيحاتنا

النائب محمود حسين

رئيس شباب النواب: تصديق الرئيس علي قانون الرياضة يعكس حرصه على تطوير المنظومة

اللجنة الأولمبية

العدالة الرياضية في ثوب جديد.. قانون الرياضة يطلق مركز التسوية والتحكيم رسميا بعد تصديق الرئيس

صورة تعبيرية

3 دورات متتالية أقصى مدة.. شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية بعد تصديق الرئيس

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد