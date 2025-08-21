موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة أمام مودرن سبورت اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغييرًا اضطراريًا على طاقم إدارة مباراة مودرن مع الزمالك، بتعيين أحمد حسام طه مساعدًا للحكم بدلاً من عمر فتحى الذى توفى والده مساء أمس.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

يخوض الزمالك المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيًا مع المقاولون، ليصل رصيده الى 4 نقاط بينما تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد ليحصل على نفس الرصيد من النقاط.