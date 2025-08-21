شهادات مزورة.. القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بسوهاج للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة كيان تعليمى “بدون ترخيص”، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله “مجموعة من الكارنيهات والشهادات الدراسية (خالية البيانات) وطلبات الالتحاق خاصين بالكيان – بعض الأجهزة والأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.