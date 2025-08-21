نصف طن مخدرات وأسلحة نارية.. الداخلية تداهم أوكار الإجرام بـ3 محافظات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات "قنا ، الأقصر ، أسيوط".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا " إتجار بالمخدرات – سلاح – قتل عمد – شروع فى قتل – ضرب وإحداث عاهة – سرقة بالإكراه") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدى الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى ، إستعراض قوة ، سرقة بالإكراه ، خطف "، بنطاق محافظات "قنا ، الأقصر ، أسيوط" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين – بودر - هيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة – 126 قطعة سلاح نارى

"21 بندقية آلية ، 51 بندقية خرطوش ، 53 فرد خرطوش ، طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (75) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .