إعلامي: جلسة بعد قليل بين إدارة الزمالك ووزير الإسكان

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن عقد جلسة بين مجلس إدارة نادي الزمالك، ووزير الإسكان لمناقشة أزمة أرض النادي في ٦ أكتوبر.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “جلسة بعد قليل بين إدارة الزمالك ووزير الإسكان”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة أمام مودرن سبورت اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغييرًا اضطراريًا على طاقم إدارة مباراة مودرن مع الزمالك، بتعيين أحمد حسام طه مساعدًا للحكم بدلاً من عمر فتحى الذى توفى والده مساء أمس.