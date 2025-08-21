قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب
عاجل .. مصرع وإصابة 17 شخصا فى تصادم 4 سيارات على طريق مطروح إسكندرية الساحلى
ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى
تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة
كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء
البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة إصابة لاعب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقية إصابة أشرف داري مدافع النادي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “معرفش ليه كل شوية بيطلع كلام على أشرف داري أنه مصاب، ما هو لما أي لاعب بيتصاب الأهلي بيعلن سواء إمام أو مروان أو العش أو أي لاعب”.

وتابع: “أشرف داري سليم وبيتدرب وزي الفل وكويس وبيكهام سليم والعش سليم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز الأخير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.

أحمد شوبير أشرف داري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

ترشيحاتنا

اسماء مخلوف

مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة

الهيئة المصرية العامة

تعاون علمي لدعم الصحة العامة| مصر تعزّز مكانتها عالميًا عبر شراكة بحثية في الطب والتقنية الحيوية

شريف الشربيني

وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد