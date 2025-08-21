شوبير يكشف حقيقة إصابة لاعب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقية إصابة أشرف داري مدافع النادي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “معرفش ليه كل شوية بيطلع كلام على أشرف داري أنه مصاب، ما هو لما أي لاعب بيتصاب الأهلي بيعلن سواء إمام أو مروان أو العش أو أي لاعب”.

وتابع: “أشرف داري سليم وبيتدرب وزي الفل وكويس وبيكهام سليم والعش سليم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز الأخير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.