نموذج يحتذى | النني: أتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد النني : "أتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية لأنه نموذج يحتذى به للاعب العربي".



وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن موسم 2024-2025.

وشهدت القائمة النهائية وجود كل من:

- المصري محمد النني لاعب الجزيرة.

- البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة.

- فابيو ليما لاعب الوصل.

وانتقل الدولي المصري محمد النني إلى فريق الجزيرة الإماراتي الموسم الماضي.

وخاض محمد النني 33 مباراة، بقميص الجزيرة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف أخرى، بينما حصل على 9 بطاقات صفراء، فيما بلغ إجمالي مشاركاته 3000 دقيقة.